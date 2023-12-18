Подмосковье 18 декабря 2023, 18:41 Работу 14 светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизировали работу 14 светофоров. Работы провели в Серпухове, Люберцах, Мытищах, Балашихе, Луховицах, Истре, Красногорске и Наро-Фоминском округе.

Так, в Серпухове скорректировали режимы работы светофоров на улице Коншиных, улице Оборонной, а также на повороте с проезда Мишина на улицу Советскую.

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В Наро-Фоминске работы выполнили на пересечении улиц Магистральной и Домостроительной. Специалисты увеличили время проезда по улице Магистральной, а в Люберцах уменьшили время проезда по Зенинскому шоссе.

В региональном Минтрансе уточнили, что с начала года более 180 светофоров оснастили пешеходными кнопками, а на более 130 светофорах появились право- и левоповоротные секции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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