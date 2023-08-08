Подмосковье 08 августа 2023, 20:52 Работу 10 светофоров восстановили в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Дорожники Московской области восстановили работу 10 светофоров. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Работы провели на Фабричном проезде в Раменском, Фабричной улице в деревне Ново в Щелкове, Староситненском шоссе и улице Куйбышева в Ступине, вблизи деревни Захарово в Егорьевске и на улице Победы в Ивантеевке Пушкинского округа», — уточнили в ведомстве.

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На Волковском шоссе в Мытищах отремонтировали пешеходную кнопку светофора, на Международном шоссе в Химках и на улице Ворошилова в Серпухове починили пешеходные светофоры. На Саввинской улице возле дома 5А восстановили положение светофора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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