Работодателям Подмосковья рассказали, как действовать на выходной неделе
Министерство объяснило, что на выходной неделе продолжат работать:
— те предприятия, которые не могут приостановить свою деятельность без нарушения циклов либо из-за технических сложностей;
— медицинские и аптечные организации;
— предприятия, которые обеспечивают жителей продуктами и товарами первой необходимости;
— организации, которые выполняют неотложные работы во время чрезвычайных обстоятельств или других ситуаций, угрожающих жизни или нормальным условиям проживания людей;
— фирмы, которые выполняют неотложные ремонтные или погрузочно-разгрузочные работы.
Чтобы продолжить работать во время официальных выходных, таким предприятиям не нужно оформлять никакие документы. Те же фирмы, которые не входят в этот перечень, прекращают свою деятельность на указанный период. При этом все сотрудники продолжат получать заработную плату в обычном режиме. Эти дни не относятся к выходным или праздничным, а потому не будут оплачены в двойном размере.
Ведомство также рассказало, как правительства России и Московской области будут поддерживать бизнес в период вынужденных выходных.