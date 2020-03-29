Работодателям Подмосковья рассказали, как действовать на выходной неделе

Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья подробно разъяснило работодателям, как будут проходить производственные процессы с 30 марта по 3 апреля. В соответствии с указом президента России Владимира Путина эти дни считаются официально нерабочими.

Министерство объяснило, что на выходной неделе продолжат работать:

— те предприятия, которые не могут приостановить свою деятельность без нарушения циклов либо из-за технических сложностей;

— медицинские и аптечные организации;

— предприятия, которые обеспечивают жителей продуктами и товарами первой необходимости;

— организации, которые выполняют неотложные работы во время чрезвычайных обстоятельств или других ситуаций, угрожающих жизни или нормальным условиям проживания людей;

— фирмы, которые выполняют неотложные ремонтные или погрузочно-разгрузочные работы.

Чтобы продолжить работать во время официальных выходных, таким предприятиям не нужно оформлять никакие документы. Те же фирмы, которые не входят в этот перечень, прекращают свою деятельность на указанный период. При этом все сотрудники продолжат получать заработную плату в обычном режиме. Эти дни не относятся к выходным или праздничным, а потому не будут оплачены в двойном размере.

Ведомство также рассказало, как правительства России и Московской области будут поддерживать бизнес в период вынужденных выходных.