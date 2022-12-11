Подмосковье 11 декабря 2022, 20:15 Работодатели из крупных российских компаний встретились со студентами-переводчиками в МГОПУ

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Встреча студентов-переводчиков и работодателей прошла в Демидовском зале Московского государственного областного педагогического. На мероприятии собрались представители крупных российских компаний и более 100 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Бурятии.

Дискуссионная площадка «Перевод объединяет» в Москве работала впервые. В октябре подобное мероприятие устраивали в Санкт-Петербурге.

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«Попробовать себя и пройти собеседование в переводческую компанию, а также поговорить с опытными переводчиками, поговорить с руководителями — для чего это нужно? Для того, чтобы сократить разрыв между подготовкой ребят в университете и той реальностью, которая их ждет на работе после выпуска из университета», — рассказала председатель Ассоциации преподавателей перевода Наталья Нечаева.

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Познакомиться со студентами пришли представители ведущих компаний. Работодатели раскрыли секрет собеседований.

«У нас даже подготовлены загадки. Мы включаем их в наше собеседование. Это помогает определить общую базу знаний. Например, чем отличается количественный анализ от качественного? Наше бюро занимается только фармацевтическим переводом, поэтому нужны общие знания биологии, химии», — рассказала директор бюро переводов Мария Циглер.

Очередное такое мероприятие для студентов и работодателей пройдет снова в мае 2023 года.

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