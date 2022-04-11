Работодателей эвакуированных жильцов в Ступине проинформируют о случившемся

Жители пятиэтажки в Ступине, которые сегодня не смогли выйти на работу из-за ЧП, не должны волноваться по этому поводу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что главе городского округа Сергею Мужальских дано поручение проинформировать работодателей, чтобы люди сами об этом не беспокоились.

«Все что касается работы, все звонки мы сделаем. Подстрахуем. Сергей Геннадьевич, на тех предприятиях, где работают люди, нужно подстраховаться, чтобы не было беспокойства лишний раз. Задача объяснить, что пока не до работы», — пояснил он.

Взрыв газа в жилом доме в Ступине произошел сегодня рано утром. Жертвами стали два человека — 12-летний ребенок и мужчина 1961 года рождения. В больнице находятся четыре пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Эвакуированных людей пока разместили в Доме культуры, также они смогут временно поселиться в гостинице. На месте продолжаются работы, спасатели должны убедиться, что дом находится не в аварийном состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.