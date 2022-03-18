Работников ЖКХ Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

Работники ЖКХ Подмосковья празднуют свой профессиональный праздник каждое третье воскресенье марта. Министр ЖКХ региона Антон Велиховский поздравил сотрудников министерства и подведомственных организаций с предстоящим Днем работников жилищно-коммунального хозяйства.

«Я от всей души хочу поздравить всех и пожелать в первую очередь здоровья. Наша работа может быть не видна так явно, как благоустройство, строительство, но от нашей работы зависит очень многое. Комфортное проживание миллионов жителей Подмосковья — это наша работа. Чистота в подъезде, подача энергетических ресурсов, обслуживание домов, инженерные коммуникации и другое. Мы обеспечим комфорт, несмотря на сложные условия, которые диктует нам современный мир. Мы выполним все поставленные перед нами задачи, в том числе задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, обеспечим качественное и комфортное проживание жителей Московской области в своих домах», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский в обращении ко всем работникам, занятым в жилищно-коммунальной сфере.

В Луховицах работников ЖКХ также поздравили сегодня с профессиональным праздником. В этой сфере в городском округе работают почти две тысячи жителей.

«Хочу выразить благодарность всем сотрудникам сферы ЖКХ, она у нас не маленькая. Почему мы проводим отдельный праздник? Потому что каждый 20, а если быть точнее, каждый 17-й из занятых в экономике — работает в сфере ЖКХ», — сказал Сергей Тимохин.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Луховиц вручил работникам ЖКХ благодарственные письма министра жилищно-коммунального хозяйства области и почетные грамоты главы.