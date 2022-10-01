Работников сферы образования поздравили с Днем учителя в Луховицах | 360°

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Работников сферы образования поздравили с Днем учителя в Луховицах

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В Луховицах учителей поздравили с профессиональным праздником. В городском округе насчитывается более 400 педагогов. Они работают в школах, детских садах и учреждениях допобразования.

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Александр Скориков — учитель технологии. И сейчас его уроки труда не похожи на те, что были раньше. Школьники больше не делают табуреты. Они занимаются 3D-моделированием и собирают роботов.

«Самый главный принцип, которого мы придерживаемся в последнее время — учиться должно быть интересно. Неважно, какой предмет ты преподаешь, потому что интерес — это и есть тот самый стержень, который заставляет детей овладевать новыми знаниями с удовольствием», — отметил учитель технологии Александр Скориков.

В 2022 году в сфере образования городского округа Луховицы произошло много важных событий. Открылось здание начальной школы на 400 мест, в образовательные учреждения пришли работать 17 молодых педагогов. Также полным ходом идет капитальный  ремонт школы № 9.

«Сегодня было совещание, прорабатываем вопрос, следующий год тоже не стоим на месте, целых четыре школы у нас идут в капитальный ремонт. Задача будет непростая», — отметил глава г.о. Луховицы Сергей Тимохин.

Также в Луховицах планируется строительство мини-стадиона.  Место уже определено — его возведут рядом со второй школой.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии нового корпуса школы № 3 в Мытищах. Там появились скалодром, тренажерный и хореографический залы.

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