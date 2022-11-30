Подмосковье 30 ноября 2022, 11:43 Работников сельского хозяйства поздравили с профессиональным праздником в Луховицах

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В Луховицах отметили День работника сельского хозяйства. Благодарственные письма и почетные грамоты вручили передовикам производства, а их в Луховицах немало. Округ давно стал аграрной столицей Подмосковья.

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На празднике аграриев поздравил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Этот год был непростой, хотя простых лет никогда не было. Сначала у нас было практически наводнение, все залило, потом засуха, но все равно у нас рекордный урожай. Рекордный урожай — это прежде всего трудоголизм наших аграриев, преданность делу, любовь к профессии Сергей Тимохин

Глава округа рассказал и о достижениях отрасли в 2022 году.

Луховицы стали третьими в Московской области, собрав более 97 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. За счет ввода в оборот новых земель растет урожай овощей. В этом году, например, дополнительно засажено полезными культурами более двух тысяч гектаров.

Было завершено строительство третьей очереди тепличного комбината с 15 гектарами теплиц. Также построены два овощехранилища мощностью 12 тысяч тонн.

Позитивная тенденция есть и в животноводстве. Ежедневно в Луховицах производят 110 тонн молока. В 2023 году планируется начать строительство птицефабрики, где будут производить более 450 миллионов яиц в год.

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