Лучших работников сельского хозяйства наградили в Шатуре по итогам 2020 года
Агропромышленному комплексу «Шатурский» свыше 60 лет. Сейчас предприятие состоит из двух ферм. Здесь содержат 1,6 тысячи коров.
Работу комплекса обеспечивают 130 человек. И несмотря на то, что история предприятия большая, оно идет в ногу со временем. Сейчас модернизируют один из дворов фермы.
Доить коров теперь будет робот. Об этом рассказал генеральный директор комплекса «Шатурский» Игорь Банников.
Робот определяет корову по номеру и сыпет ей в кормушку конкретное количество корма. Она за этим сюда и приходит. Пока ест, робот доит ее
Роботы смогут одновременно доить двух коров. Модернизация обошлась более чем в 30 миллионов рублей.
Запустить новое оборудование планируют до конца 2020 года. В улучшенный двор переедут 130 буренок. Их будут содержать без привязи.