Лучших работников сельского хозяйства наградили в Шатуре по итогам 2020 года

В подмосковной Шатуре подвели итоги года в отрасли сельского хозяйства. Уже наградили лучших работников. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили животноводам, трактористам, инженерам.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Агропромышленному комплексу «Шатурский» свыше 60 лет. Сейчас предприятие состоит из двух ферм. Здесь содержат 1,6 тысячи коров.

Работу комплекса обеспечивают 130 человек. И несмотря на то, что история предприятия большая, оно идет в ногу со временем. Сейчас модернизируют один из дворов фермы.

Доить коров теперь будет робот. Об этом рассказал генеральный директор комплекса «Шатурский» Игорь Банников.

Робот определяет корову по номеру и сыпет ей в кормушку конкретное количество корма. Она за этим сюда и приходит. Пока ест, робот доит ее Игорь Банников.

Роботы смогут одновременно доить двух коров. Модернизация обошлась более чем в 30 миллионов рублей.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Запустить новое оборудование планируют до конца 2020 года. В улучшенный двор переедут 130 буренок. Их будут содержать без привязи.