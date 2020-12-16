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    16 декабря 2020, 17:47

    Лучших работников сельского хозяйства наградили в Шатуре по итогам 2020 года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    В подмосковной Шатуре подвели итоги года в отрасли сельского хозяйства. Уже наградили лучших работников. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили животноводам, трактористам, инженерам.
    Лучших работников сельского хозяйства наградили в Шатуре по итогам 2020 года | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

    Агропромышленному комплексу «Шатурский» свыше 60 лет. Сейчас предприятие состоит из двух ферм. Здесь содержат 1,6 тысячи коров.

    Работу комплекса обеспечивают 130 человек. И несмотря на то, что история предприятия большая, оно идет в ногу со временем. Сейчас модернизируют один из дворов фермы.

    Доить коров теперь будет робот. Об этом рассказал генеральный директор комплекса «Шатурский» Игорь Банников.

    Робот определяет корову по номеру и сыпет ей в кормушку конкретное количество корма. Она за этим сюда и приходит. Пока ест, робот доит ее

    Игорь Банников.

    Роботы смогут одновременно доить двух коров. Модернизация обошлась более чем в 30 миллионов рублей.

    Лучших работников сельского хозяйства наградили в Шатуре по итогам 2020 года | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

    Запустить новое оборудование планируют до конца 2020 года. В улучшенный двор переедут 130 буренок. Их будут содержать без привязи.