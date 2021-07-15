Работников почты в Балашихе наградили на открытии филиала

В Балашихе отремонтировали почтовое отделение на Спортивной улице. На официальном открытии филиала наградили его работников. В торжественной церемонии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

После ремонта почтовое отделение на улице Спортивной, 17, стало современным и комфортным учреждением, которое соответствует всем требованиям. Его привели к общеобластным стандартам. В здании изменилось все — от фасада входной группы до внутренней отделки. В отделении площадью 140 квадратных метров заменили окна и двери, отремонтировали внутридомовые инженерные коммуникации, поставили кондиционеры, обеспечили доступность для маломобильных групп населения.

«Мы понимаем, в каких условиях работали сотрудники почты, в какие помещения приходили жители. Конечно, те стандарты, которые применены здесь, они совершенно точно отвечают всем современным требованиям. Это помещение оснащено, комфортно и доступно для всех, оно оборудовано для людей с ограниченными возможностями по здоровью», — отметил Игорь Брынцалов.

Источник фото: Евгений Дудин

Председатель Мособлдумы пояснил, что программа по переоснащению и ремонту почтовых отделений проходит по всему Подмосковью. За год в Московской области отремонтируют 500 отделений. В Балашихе до конца года обновят еще 10 филиалов.

«На конец 2021 года останется лишь три отделения, не соответствующих требованиям. Их приведут в порядок в начале 2022 года. Мы стремимся к одним стандартам на территории Подмосковья. Ремонт отделений почты, приведение их в надлежащий вид — приоритетная работа. Она так важна, потому что жители просят об этом практически в каждом городе», — подчеркнул Брынцалов.

Источник фото: Евгений Дудин

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе на открытии филиала наградили сотрудников обновленного почтового отделения почетными грамотами. Также на мероприятии благодарственными письмами главы Балашихи Сергея Юрова отметили работников, которые показали высокие результаты в деятельности.

Всего на территории Балашихи работают 32 отделения почтовой связи. Из них около 20 сегодня находятся в нормативном состоянии. Еще 10 приведут в порядок до конца года.