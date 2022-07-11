Работников почты поздравили с профессиональным праздником в Одинцове

День почты отметили в Одинцове. Этот вид связи до сих пор является одним из самых массовых. Ежедневно местное почтовое отделение посещают сотни людей.

По поводу праздника к работникам почты приехал глава городского округа Андрей Иванов.

«Это не только работа, это еще очень важная социальная миссия. Для многих наших жителей, ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями почта и почтальон — это единственная связь человека с государством. И вы эту миссию так бережно несете с душой, несете в своих руках», — обратился к работникам почты глава округа.

Отделения почтовой связи постоянно модернизируются. Нововведением этого года станет предоставление цифровых услуг в отдаленных населенных пунктах — поселке санатория имени Герцена, Хлюпине и Немчиновке.

Также в этом году планируют отремонтировать семь почтовых отделений. Чтобы доставлять и получать письма стало еще комфортнее.

Ранее в Одинцове девять детей-сирот стали обладателями собственного жилья. Торжественную церемонию вручения ключей от новых квартир провели в центре «Авангард».