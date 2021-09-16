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    16 сентября 2021, 12:45

    Работников отелей Одинцовского округа отблагодарили за размещение врачей на пике пандемии

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Сотрудникам гостиниц в Одинцовском округе передали благодарности за размещение врачей на пике пандемии. Грамоты вручил исполняющий обязанности министра по туризму Подмосковья Алексей Шимко.

    Работников отелей Одинцовского округа отблагодарили за размещение врачей на пике пандемии | Изображение 1

    Сама церемония состоялась во время конференции «Туризм и индустрия гостеприимства Одинцовского городского округа: перспективные направления развития отрасли».

    Отдельное спасибо руководству и персоналу отелей округа. Вы откликнулись на просьбу разместить медицинских работников в своих гостиницах в период пика пандемии

    Алексей Шимко.

    По его словам, это был серьезный вызов не только для сферы медицины, но и системы управления в Подмосковье.

    «По сути дела, это было своего рода тестом на отзывчивость и понимание. И очень хорошо, что много коллективных средств размещения, огромное количество людей сразу включились в эту работу», — отметил Шимко.

    Работников отелей Одинцовского округа отблагодарили за размещение врачей на пике пандемии | Изображение 2

    Он рассказал о перспективах развития туризма Московской области, о растущем спросе на экологический, спортивный, гастрономический и событийный отдых.

    «Я бы хотел выразить слова огромной благодарности от себя лично и от Комитета по туризму Московской области за такую организацию данного мероприятия. Это первое мероприятие по туризму и гостеприимству на муниципальном уровне. Всем спасибо за инициативу, особенно администрации округа», — подытожил Шимко.