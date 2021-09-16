Работников отелей Одинцовского округа отблагодарили за размещение врачей на пике пандемии

Сотрудникам гостиниц в Одинцовском округе передали благодарности за размещение врачей на пике пандемии. Грамоты вручил исполняющий обязанности министра по туризму Подмосковья Алексей Шимко.

Сама церемония состоялась во время конференции «Туризм и индустрия гостеприимства Одинцовского городского округа: перспективные направления развития отрасли».

Отдельное спасибо руководству и персоналу отелей округа. Вы откликнулись на просьбу разместить медицинских работников в своих гостиницах в период пика пандемии Алексей Шимко.

По его словам, это был серьезный вызов не только для сферы медицины, но и системы управления в Подмосковье.

«По сути дела, это было своего рода тестом на отзывчивость и понимание. И очень хорошо, что много коллективных средств размещения, огромное количество людей сразу включились в эту работу», — отметил Шимко.

Он рассказал о перспективах развития туризма Московской области, о растущем спросе на экологический, спортивный, гастрономический и событийный отдых.

«Я бы хотел выразить слова огромной благодарности от себя лично и от Комитета по туризму Московской области за такую организацию данного мероприятия. Это первое мероприятие по туризму и гостеприимству на муниципальном уровне. Всем спасибо за инициативу, особенно администрации округа», — подытожил Шимко.