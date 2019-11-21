  • Лучших работников наградили в логистическом центре компании «ЭТМ» в Котельниках

    21 ноября 2019, 13:23

    Алена Собкалова

    Компания «ЭТМ» активно развивается в Подмосковье. У нее уже есть девять логистических центров в регионе, и останавливаться на этом компания не собирается. Своим главным ресурсом в «ЭТМ» считают людей. Без квалифицированных сотрудников такого успеха достичь не удалось бы.
    Лучших работников наградили в логистическом центре компании «ЭТМ» в Котельниках | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Компания «ЭТМ» — ведущий поставщик электротехнической продукции — всего более миллиона наименований. На рынке работает больше 20 лет.

    У любого предприятия — свое лицо. В первую очередь, это люди, которые там работают. В логистическом центре компании «ЭТМ» в Котельниках создано более пятисот рабочих мест. Достойная заработная плата и условия труда. Именно со встречи с коллективом предприятия началась рабочая поездка Андрея Булгакова. Выезд организовали в рамках проекта Министерства инвестиций «История успеха». Вопросы главе задавали разные. От переселения из ветхого жилья до комфортного проезда.

    Лучших работников наградили в логистическом центре компании «ЭТМ» в Котельниках | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    На все вопросы глава Котельников дал конструктивные ответы. Затем прошла экскурсия по предприятию. Компания успешно сотрудничает с ассоциацией «Честная позиция».

    «Эта идея пришла уже давно. Была реализована в 2014 году. Компания стала активным участником ассоциации „Честная позиция“. Основные принципы — это честная конкуренция и честный продукт. Мы не торгуем контрафактом, мы продаем только качественное оборудование, понимая, что оно влияет на жизнь наших людей», — объяснил Артур Антонян, директор регионального центра «ЭТМ».

    Дальнейшее развитие, открытие новых подразделений и точек продаж, развитие складской логистики. У компании большие планы. В настоящее время у предприятия девять логистических комплексов, которые находятся в центральном федеральном округе.

    Лучших работников наградили в логистическом центре компании «ЭТМ» в Котельниках | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мне очень понравилось. И инновации, и с точки зрения IT-продукта, который удобен пользователям по стране, как частным лицам, так и предприятиям, которые продукцию компании „ЭТМ“ закупают. Но и в целом роботизированная техника для мелких штучных товаров, которая, я считаю, уникальная. Это тоже очень интересно и приятно, что именно в Котельниках такие современные предприятия имеются», — отметил Андрей Булгаков, глава г. о. Котельники.

    На встрече лучшим работникам предприятия вручили благодарственные письма за плодотворную работу и личный вклад в развитие компании.