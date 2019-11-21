Лучших работников наградили в логистическом центре компании «ЭТМ» в Котельниках

Компания «ЭТМ» активно развивается в Подмосковье. У нее уже есть девять логистических центров в регионе, и останавливаться на этом компания не собирается. Своим главным ресурсом в «ЭТМ» считают людей. Без квалифицированных сотрудников такого успеха достичь не удалось бы.

Источник фото: телеканал «360»

Компания «ЭТМ» — ведущий поставщик электротехнической продукции — всего более миллиона наименований. На рынке работает больше 20 лет.

У любого предприятия — свое лицо. В первую очередь, это люди, которые там работают. В логистическом центре компании «ЭТМ» в Котельниках создано более пятисот рабочих мест. Достойная заработная плата и условия труда. Именно со встречи с коллективом предприятия началась рабочая поездка Андрея Булгакова. Выезд организовали в рамках проекта Министерства инвестиций «История успеха». Вопросы главе задавали разные. От переселения из ветхого жилья до комфортного проезда.

Источник фото: телеканал «360»

На все вопросы глава Котельников дал конструктивные ответы. Затем прошла экскурсия по предприятию. Компания успешно сотрудничает с ассоциацией «Честная позиция».

«Эта идея пришла уже давно. Была реализована в 2014 году. Компания стала активным участником ассоциации „Честная позиция“. Основные принципы — это честная конкуренция и честный продукт. Мы не торгуем контрафактом, мы продаем только качественное оборудование, понимая, что оно влияет на жизнь наших людей», — объяснил Артур Антонян, директор регионального центра «ЭТМ».

Дальнейшее развитие, открытие новых подразделений и точек продаж, развитие складской логистики. У компании большие планы. В настоящее время у предприятия девять логистических комплексов, которые находятся в центральном федеральном округе.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне очень понравилось. И инновации, и с точки зрения IT-продукта, который удобен пользователям по стране, как частным лицам, так и предприятиям, которые продукцию компании „ЭТМ“ закупают. Но и в целом роботизированная техника для мелких штучных товаров, которая, я считаю, уникальная. Это тоже очень интересно и приятно, что именно в Котельниках такие современные предприятия имеются», — отметил Андрей Булгаков, глава г. о. Котельники.

На встрече лучшим работникам предприятия вручили благодарственные письма за плодотворную работу и личный вклад в развитие компании.