Лучших работников наградили в логистическом центре компании «ЭТМ» в Котельниках
Компания «ЭТМ» — ведущий поставщик электротехнической продукции — всего более миллиона наименований. На рынке работает больше 20 лет.
У любого предприятия — свое лицо. В первую очередь, это люди, которые там работают. В логистическом центре компании «ЭТМ» в Котельниках создано более пятисот рабочих мест. Достойная заработная плата и условия труда. Именно со встречи с коллективом предприятия началась рабочая поездка Андрея Булгакова. Выезд организовали в рамках проекта Министерства инвестиций «История успеха». Вопросы главе задавали разные. От переселения из ветхого жилья до комфортного проезда.
На все вопросы глава Котельников дал конструктивные ответы. Затем прошла экскурсия по предприятию. Компания успешно сотрудничает с ассоциацией «Честная позиция».
«Эта идея пришла уже давно. Была реализована в 2014 году. Компания стала активным участником ассоциации „Честная позиция“. Основные принципы — это честная конкуренция и честный продукт. Мы не торгуем контрафактом, мы продаем только качественное оборудование, понимая, что оно влияет на жизнь наших людей», — объяснил Артур Антонян, директор регионального центра «ЭТМ».
Дальнейшее развитие, открытие новых подразделений и точек продаж, развитие складской логистики. У компании большие планы. В настоящее время у предприятия девять логистических комплексов, которые находятся в центральном федеральном округе.
«Мне очень понравилось. И инновации, и с точки зрения IT-продукта, который удобен пользователям по стране, как частным лицам, так и предприятиям, которые продукцию компании „ЭТМ“ закупают. Но и в целом роботизированная техника для мелких штучных товаров, которая, я считаю, уникальная. Это тоже очень интересно и приятно, что именно в Котельниках такие современные предприятия имеются», — отметил Андрей Булгаков, глава г. о. Котельники.
На встрече лучшим работникам предприятия вручили благодарственные письма за плодотворную работу и личный вклад в развитие компании.