Специалистов лесных хозяйств пригласили на работу в Подмосковье

В подведомственные Комитету лесного хозяйства учреждения — ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз — приглашают специалистов самых разных профилей.

«Лесное хозяйство — интересная и многопрофильная отрасль. Уже сейчас мы видим возрастающий интерес молодежи к экологии, вопросам сохранения лесов и природных богатств. В отрасль приходят молодые, современные специалисты, перенимающие знания у опытных коллег и вместе с этим предлагающие новые подходы к решению задач по лесовосстановлению, защите и охране леса. Сейчас Подмосковью требуется почти 150 лесных специалистов по различным направлениям», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов

На предприятии ГКУ МО «Мособллес» требуются инженеры по лесовосстановлению, инженеры по лесопользованию, инженеров-лесопатологи, инженеры организации лесной охраны, а также участковые государственные инспекторы по охране леса, старшие участковые лесничие и помощники участковых лесничих.

Работа по этим специальностям предлагается в Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

Кроме того, предприятие приглашает на работу начальников ЛПС, механиков, инженеров, мастеров леса, бригадиров лесных пожарных, слесарей по ремонту автомобилей, диспетчеров, водителей автомобилей, трактористов, вальщиков леса, лесных пожарных, рабочих и сторожей.

Работа по этим специализациям может быть предложена в Бородинском, Волоколамском, Виноградовском — Егорьевском, Дмитровском — Талдомском, Наро-Фоминском — Звенигородском, Клинском — Истринском, Луховицком — Ступинском, Московском учебно-опытном — Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Ногинском, Подольском — «Русском лесе» и Шатурском филиалах ГАУ МО «Центрлесхоз».

«Лесные профессии –социально важные, благородные, они предполагают не только работу ради работы, здесь и любовь к лесу, и чувство ответственности за него. Подведомственные Комитету учреждения ищут специалистов с профильным образованием, принципиальных, смелых, готовых работать в лесу и кабинетах, с людьми и техникой», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Резюме можно направлять на электронную почту: centrles-ok@mail.ru