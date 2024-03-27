Подмосковье 27 марта 2024, 14:24 Работников культуры в Истре поздравили с профессиональным праздником Пресс-служба администрации городского округа Истра

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В Истринском драматическом театре поздравили сотрудников библиотек и музеев, представителей домов культуры, преподавателей школ искусств с Днем работника культуры. Им вручили благодарственные письма, цветы и подарки.

Сегодня более 600 работников культуры трудятся в муниципальных учреждениях Истры. Они организуют и проводят культурно-массовые мероприятия, концерты и устраивают городские праздники.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

«Именно работники культуры прививают вкус к прекрасному, разбавляют серые будни яркими красками, делают нашу жизнь насыщенной и интересной, а в период сложных жизненных испытаний выполняют и более значимые задачи — сплачивают людей», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

В честь праздника актеры драматического театра показали спектакль «Слуга двух господ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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