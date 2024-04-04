04 апреля 2024, 14:20
Работников культуры поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске
Торжественное мероприятие ко Дню работника культуры прошло в досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. Работникам культуры вручили почетные грамоты и благодарственные письма.
Наградами отметили преподавателей Солнечногорской детской школы искусств, сотрудников библиотек и театра «Галатея», а также представителей учреждений культуры «Андреевка», «Метролог», «Тимоново», «Лепсе» и других центров.
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«Спасибо за ваш неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения солнечногорцев. Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, вдохновения и творческих успехов!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
К поздравлениям также присоединились творческие коллективы городского округа Солнечногорск и воспитанники школ искусств.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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Награды
Солнечногорск
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