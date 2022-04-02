Работников культуры поздравили с профессиональным праздником в Одинцово

В Одинцово отметили День работника культуры. Концерты, фестивали и многочисленные праздники не смогли бы реализоваться без таланта этих профессионалов. Все события они обычно проводят за кулисами.

В праздник работники культуры получили возможность ничего не организовывать, а просто отдохнуть.

«Вы воспитываете и учите наших детей любить свою родину. И это честно и справедливо. Почему? Потому что все истоки идут от нашей культуры», — отметила депутат Московской областной думы Лариса Лазутина.

К работникам культуры в их профессиональный праздник обратился глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Своим трудом они создают «качественно новую среду, в которой каждый человек получает доступ к духовным ценностям, возможность для самореализации и раскрытия своих талантов и способностей».

В Подмосковье ежегодно проходят сотни фестивалей, концертов и творческих встреч. Масштабные проекты, реализуемые на территории Одинцовского городского округа, занимают все более важное место в повседневной жизни каждого из нас. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов и всего самого доброго Андрей Иванов Глава Одинцовского городского округа.

Культурная жизнь округа находится на высоком уровне. В местных ДК регулярно работают кружки для детей и взрослых. А в парках проводят спортивные мероприятия. С каждым годом объем ярких событий только увеличивается. Даже пандемия не помешала культурно обогащать людей Одинцовского округа.

«Здесь очень много занимается и детей, и ребят среднего возраста, и взрослых. Различные кружки, клубы. Несмотря на пандемию, все продолжало работать в режиме онлайн», — рассказал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

В Одинцовском округе трудятся более 700 работников культуры. Они открывают новые таланты, образовывают детей и проводят творческие конкурсы. Лучших из них наградили благодарственными письмами от министерства культуры Российской Федерации.