Подмосковье 18 марта 2024, 10:54 Работников бытовых предприятий Подмосковья наградили к профессиональному празднику пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Свыше 20 предприятий бытового обслуживания работают в Подмосковье по данным на 2023 год. Работники этой сферы ежегодно отмечают профессиональный праздник. В честь этого для них провели встречи с представителями Минсельхозпрода региона.

Как рассказали в министерстве, к предприятиям бытового обслуживания относятся салоны красоты, парикмахерский, ателье, бани и многое другое.

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«Ежегодно в третье воскресенье марта отмечают свой профессиональный праздник работники сферы услуг. Население ежедневно сталкивается с этой отраслью в салонах красоты, ателье, химчистках и автосервисах. Именно эти люди делают нашу жизнь комфортнее и красивее. На предприятиях бытового обслуживания Подмосковья сегодня трудятся почти 90 тысяч человек», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

В честь профессионального праздника с коллективами предприятий провели встречи, а лучших работников сферы наградили почетными грамотами.

«Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений! Со своей стороны мы продолжим поддерживать предприятия бытового обслуживания и услуг, создавая комфортные условия ведения деятельности и развития», — добавил министр.

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