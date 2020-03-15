Работники ЖКХ Подмосковья отважно борются со снегом. Сегодня их профессиональный праздник
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства традиционно отмечается в третье воскресенье марта. В этот раз погода решила усложнить задачу — на территории Подмосковья за один день выпало очень много снега. Однако даже праздничный день не помещал работникам ЖКХ трудится на улицах региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instаgrаm выразил им за это отдельную благодарность. Он отметил важность работы, которую ежедневно выполняют работники этой сферы.
Вы делаете очень важное и нужное дело, заботитесь о наших жителях и городах в любую, даже самую суровую, погоду. <...> Сейчас наши коммунальные и аварийные службы расчищают снег и обрабатывают дороги, в некоторых городах вывели дополнительную технику. Отдельное спасибо тем, кто работает в свой праздник!Андрей Воробьев.