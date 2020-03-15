Работники ЖКХ Подмосковья отважно борются со снегом. Сегодня их профессиональный праздник

За последние сутки в Подмосковье выпало очень много снега — столько осадков не было, наверное, за всю зиму. Работники ЖКХ работают в усиленном режиме, чтобы расчистить и обработать все дороги. И это при том, что сегодня отмечается их профессиональный праздник. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников коммунальных и аварийных служб и отметил важность их работы.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства традиционно отмечается в третье воскресенье марта. В этот раз погода решила усложнить задачу — на территории Подмосковья за один день выпало очень много снега. Однако даже праздничный день не помещал работникам ЖКХ трудится на улицах региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instаgrаm выразил им за это отдельную благодарность. Он отметил важность работы, которую ежедневно выполняют работники этой сферы.