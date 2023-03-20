Подмосковье 20 марта 2023, 11:32 Работники ЖКХ из Истры получили благодарственные письма и подарки от главы округа

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Глава Истры поздравила коммунальщиков с профессиональным праздником — Днем работника ЖКХ. Татьяна Витушева вручила лучшим работникам благодарственные письма и подарки.

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Коммунальщиков не только наградили, но и поздравили праздничным концертом. Сегодня в Истре более четырех тысяч человек работают в сфере ЖКХ. Каждый из них делает вклад в бесперебойную работу предприятий и учреждений, обеспечивая удобство жизни в городском округе.

«Самое важное в нашей работе — командный подход. У нас каждый день интересен, потому что задачи неодинаковые и каждый раз приходится решать что-то заново», — отметил слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования Павел Давыдов.

Работники сферы ЖКХ в оценке своей работы всегда ориентируются на отзывы жителей округа.

«Важно в нашей работе все, начиная от мелочи — поговорить с жителем, выслушать, узнать, какие проблемы. Самое важное — принять правильное решение быстро», — поделилась мастер участка Лариса Стешук.

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