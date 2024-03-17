Подмосковье 17 марта 2024, 14:18 Работники стекольного завода «Солстек» проголосовали онлайн на выборах президента Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Свыше 40 сотрудников завода «Солстек» в Солнечногорске воспользовались сервисом дистанционного электронного голосования. Они отметили удобство такого метода.

Производство действует круглосуточно, и, чтобы не отвлекаться от рабочего процесса, работники воспользовались преимуществом дистанционного голосования.

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Все жители городского округа активно участвуют в выборах. Воскресенье, 17 марта, является заключительным днем выборов президента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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