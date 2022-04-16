Работники предприятий и коллективы Лосино-Петровского получили награды

Немало настоящих профессионалов живут и трудятся в округе Лосино-Петровский. Самых достойных работников наградили в зале Дома Культуры.

На мероприятии чествовали людей разных профессий: врачей, слесарей, ученых, руководителей предприятий. Награди получили те, на кого равняются в трудовых коллективах и чей опыт и знания бесценны.

«Показать всем людям, что мы можем. Показать и популяризировать наших работников отраслей, наши достижения, поблагодарить их тоже в этот праздник. Ветеранов чествовать. Но самое главное сейчас, это поддержка наших производителей и сохранение рабочих мест», — отметил глава городского округа Сергей Джеглав.

На территории округа много предприятий разного уровня. Крупных, средних и малых предприятий в округе насчитывается не один десяток.

«В связи с тем, что мы развиваемся, и что оборудование где-то отечественное на производствах, где-то китайское. И проблем у нас с деталями, оснащением не будет явно. Люди будут идти. Поэтому я думаю, что городской округ развивается и дальше будет развиваться», — подчеркнул депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Более 60 человек получили награды. Отмечались также коллективы предприятий и учреждений, трудовые династии. Настроение праздника поддержали танцевальные коллективы и вокальные студии округа.