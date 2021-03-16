Работники подмосковных теплиц поделились секретами большого урожая

Подмосковье полностью обеспечивает себя качественными тепличными овощами круглый год. Работники известного в регионе ЗАО «Аграрное» раскрыли собственные секреты, как вырастить большой урожай на собственном участке.

Каждый рабочий день работницы теплицы Флюры начинается утром, когда от вокзала ее забирает служебный автобус и довозит до тепличного комбината. Остается быстро переодеться и отправиться в теплицу, где растет редиска.

Все плоды одинакового размера, крупные и блестящие. Из них формируют большие пучки, которые раскладывают по ящикам и в тот же день увозят в магазины.

По словам Флюры, для хорошего урожая нужно придерживаться некоторых лайфхаков.

«Сеять по одной штучке. Между каждым семенем один — четыре сантиметра. Придерживаться такого промежутка. Первые три дня мы поливаем, как поселяли, потом три дня даем на отдых. Без полива», — рассказала она.

Генеральный директор ЗАО Аграрное Юрий Петрейкин, рассказал о нехватке работников.

«Здесь работает 180 человек, и еще пары десятков не хватает», — рассказал он. Хотя и зарплата хорошая и есть премии.

Возможно, это связано с тем, что многие просто не знают, как работать в теплице. А для этого достаточно просто не бояться труда и любить землю.