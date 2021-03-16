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    16 марта 2021, 19:01

    Работники подмосковных теплиц поделились секретами большого урожая

    Елена Кононова

    Подмосковье полностью обеспечивает себя качественными тепличными овощами круглый год. Работники известного в регионе ЗАО «Аграрное» раскрыли собственные секреты, как вырастить большой урожай на собственном участке.

    Работники подмосковных теплиц поделились секретами большого урожая

    Каждый рабочий день работницы теплицы Флюры начинается утром, когда от вокзала ее забирает служебный автобус и довозит до тепличного комбината. Остается быстро переодеться и отправиться в теплицу, где растет редиска.

    Все плоды одинакового размера, крупные и блестящие. Из них формируют большие пучки, которые раскладывают по ящикам и в тот же день увозят в магазины.

    По словам Флюры, для хорошего урожая нужно придерживаться некоторых лайфхаков.

    «Сеять по одной штучке. Между каждым семенем один — четыре сантиметра. Придерживаться такого промежутка. Первые три дня мы поливаем, как поселяли, потом три дня даем на отдых. Без полива», — рассказала она.

    Генеральный директор ЗАО Аграрное Юрий Петрейкин, рассказал о нехватке работников.

    «Здесь работает 180 человек, и еще пары десятков не хватает», — рассказал он. Хотя и зарплата хорошая и есть премии.

    Возможно, это связано с тем, что многие просто не знают, как работать в теплице. А для этого достаточно просто не бояться труда и любить землю.