08 апреля 2024, 19:10
Работники подмосковного онкодиспансера приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»
Сотрудники Московского областного онкологического диспансера приняли участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Мероприятие приурочили ко Дню здоровья и провели в парке «Пехорка».
Участниками акции стали более 100 человек. Организаторы отмечают, что мероприятие основано на рекомендации ВОЗ ходить ежедневно от шести до десяти тысяч шагов.
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«Мы активно поддерживаем спорт и здоровый образ жизни, участвуем в городских мероприятиях и еженедельно играем в волейбол», — прокомментировала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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