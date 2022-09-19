Педагоги из Богородского округа обменялись опытом на краеведческом слете | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 16:12 Поделиться Telegram

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Viber Педагоги из Богородского округа обменялись опытом на краеведческом слете

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Работники образовательных центров Богородского встретились на 32-м краеведческом слете на берегу реки Шерны. Они посоревновались в спортивных и туристических дисциплинах, а также обменялись опытом.

Участниками стали 29 команд педагогов. Они состязались в дартсе, броске мяча в корзину, спортивном ориентировании, сборки палаток на полосе препятствий и других дисциплинах. Заместитель главы округа Алексей Тимошин рассказал, почему такие мероприятия важны для учителей.

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«Люди обмениваются опытом, получают навыки и просто хорошо проводят время. Заручаются поддержкой коллег и руководства», — отметил он.

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В планах у организаторов провести еще один туристический слет, на этот раз — областной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил школы в Солнечногорске и Бронницах.

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