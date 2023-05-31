Подмосковье 31 мая 2023, 17:11 Работники МТППК напомнили детям о правилах безопасности на железной дороге АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании напомнили детям о правилах безопасности на железной дороге во время летних каникул. Об этом сообщили в минтрансе Подмосковья.

В мае работник транспортной компании провели акцию «Уступи дорогу поездам». В ее рамках школьникам и их родителям в электричках напомнили о безопасности на железнодорожных объектах.

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«Для закрепления полученных знаний им вручили буклеты с правилами поведения на объектах железной дороги. Буклеты в игровой форме расскажут юным пассажирам о том, как избежать опасных ситуаций в пригородных поездах и на платформах», — уточнили в министерстве.

МТППК проводит подобные мероприятия регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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