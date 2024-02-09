09 февраля 2024, 16:09
Работники «Мособолпожспаса» проверили толщину льда на Иваньковском водохранилище в Дубне
Работники «Мособлпожспаса» в ходе рейда 9 февраля проверили толщину ледовой корки на Иваньковском водохранилище в Дубне. Такие измерения проводятся регулярно, чтобы предотвратить несчастные случаи при выходе на лед.
По словам заместителя начальника поисково-спасательного поста 215-й пожарной части Александра Проценко, сотрудники рассказали местным жителям об правилах поведения на льду.
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«В ходе патрулирования работники противопожарно-спасательной службы рассказали населению о том, что ледовая поверхность неравномерная, поэтому она может треснуть под весом человека в неожиданный момент», — рассказал Проценко.
Также он добавил, что выходить на лед при оттепели, в темное время суток, при плохом самочувствии или в одиночку смертельно опасно.
Он посоветовал любителям активного отдыха заранее продумать свой маршрут по безопасным местам и с помощью палки проверять постукиваниями прочность ледовой поверхности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.
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