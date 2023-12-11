Подмосковье 11 декабря 2023, 22:06 Работники «Мособлпожспаса» вызволили застрявшую в подвале дома во Фрязине собаку ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 305-й пожарно-спасательной части ТУ № 5 «Мособлпожспаса» вызволили из подвала многоквартирного дома во Фрязине бездомную собаку. Животное звала людей на помощь лаем и скулением.

В экстренные службы позвонили жильцы дома.

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«Они уточнили, что, попав туда через вентиляционное окно, назад она выбраться не могла и застревала между прутьев. Помощь самих жителей не увенчалась успехом», — рассказал начальник территориального управления Геннадий Лафицков.

На месте спасатели с помощью гидравлического инструмента перекусили прутья решетки. Сначала пес убежал в глубь подвала, однако спустя 15 минут выбежал на волю.

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