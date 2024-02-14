Подмосковье 14 февраля 2024, 15:41 Работники Мособлпожспаса вызволили собаку из запертой квартиры в Люберцах Фото: «Мособлпожспас»

Читать 360tv в

Работники пожарно-спасательной части № 232 Мособлпожспаса вызволили из запертой квартиры собаку, которая, по словам соседей, находилась одна взаперти несколько дней. Инцидент произошел в люберецком микрорайоне Птицефабрика.

Спасатель ПСЧ-232 Мансур Инаков рассказал, что сообщение о собаке поступило от соседей. Через десять минут после звонка работники Мособлпожспаса прибыли на место.

Реклама

«Поднявшись на этаж, в присутствии сотрудников полиции, с помощью аварийно-спасательного инструмента „хулиган“ мы оперативно вскрыли дверь, за которой нас радостно встречала собака породы спаниель, больше в квартире никого не было», — уточнил Инаков.

Сейчас пес находится под присмотром соседей и волонтеров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».