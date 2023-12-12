Подмосковье 12 декабря 2023, 12:51 Работники «Мособлпожспаса» вызволили провалившуюся в колодец собаку в Ступине ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вызволили собаку, которая провалилась в канализационный колодец. Случай произошел в поселке Михнево городского округа Ступино.

К оператору «Системы-112» обратились местные жители. Они услышали жалобный вой животного из колодца. На двухметровой глубине сидела дворняга.

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«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы из спасательной веревки соорудили петлю, накинули её на бездомное животное и аккуратно вытащили наверх. После спасения собака вильнула хвостом в знак благодарности и убежала по своим делам», — рассказал старший смены Константин Строков.

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