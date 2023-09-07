Подмосковье 07 сентября 2023, 16:06 Работники «Мособлпожспаса» вывели жительницу Ногинска и ее сына из леса Телеканал «360»

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Жительница Ногинска Антонина Бодрова поблагодарила дежурную смену спасателей территориального управления № 6 «Мособлпожспас» за то, что вывели ее вместе с сыном из леса.

Грибники вошли в лес в час дня 29 августа, а когда начали возвращаться домой, поняли, что потерялись. Сын Бодровой позвонил в «112» и вызвал спасателей. Дежурная смена сразу выехала на место. На поиски ушло около двух часов.

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«Мы работаем на оклик. Прокричали — если мы не слышим, значит опять выдвигаемся, и так уже до самого места их нахождения», — рассказал спасатель старший смены пожарно-спасательной части № 259 территориального отдела № 6 «Мособлпожспас» Сергей Темнюк.

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Спасатели напомнили жителям Богородского округа о том, что рекомендуется делать при походе в лес. Надевать яркую одежду. Брать с собой воду, еду, спички, фонари и телефон. При необходимости таблетки и теплую одежду. А также сообщать родственникам или соседям о том, куда вы идете и во сколько планируете вернуться.

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