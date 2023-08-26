26 августа 2023, 17:54
Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса в Талдоме двух заблудившихся грибников
Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вывели из леса в Талдоме двух заблудившихся грибников. За помощью обратилась жительница СНТ «Труд», сообщил замначальника части Александр Проценко.
«Женщина рассказала, что ее 82-летний супруг ушел в лес за грибами и перестал выходить на связь. Дело осложнялось тем, что пенсионер перенес инсульт и имел проблемы со здоровьем», — пояснил Проценко.
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Пол его словам, спустя час работ спасатели нашли престарелого мужчину. Вечером того же дня стало известно о потерявшейся недалеко от СНТ «Волково» женщине.
«К счастью, у потеряшки был с собой заряженный телефон, и работникам противопожарно-спасательной службы удалось определить ее примерное местонахождение. Поддерживая с женщиной связь по телефону, спасатели приступили к поискам», — заявил замначальника.
Поиски осложнились болотистой местностью и буреломом. Через несколько часов специалистам удалось обнаружить любительницу грибов. Уставшую женщину вывели из леса.
Медицинская помощь грибникам не понадобилась.
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Спасатели
Талдом
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