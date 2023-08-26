Подмосковье 26 августа 2023, 17:54 Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса в Талдоме двух заблудившихся грибников ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вывели из леса в Талдоме двух заблудившихся грибников. За помощью обратилась жительница СНТ «Труд», сообщил замначальника части Александр Проценко.

«Женщина рассказала, что ее 82-летний супруг ушел в лес за грибами и перестал выходить на связь. Дело осложнялось тем, что пенсионер перенес инсульт и имел проблемы со здоровьем», — пояснил Проценко.

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Пол его словам, спустя час работ спасатели нашли престарелого мужчину. Вечером того же дня стало известно о потерявшейся недалеко от СНТ «Волково» женщине.

«К счастью, у потеряшки был с собой заряженный телефон, и работникам противопожарно-спасательной службы удалось определить ее примерное местонахождение. Поддерживая с женщиной связь по телефону, спасатели приступили к поискам», — заявил замначальника.

Поиски осложнились болотистой местностью и буреломом. Через несколько часов специалистам удалось обнаружить любительницу грибов. Уставшую женщину вывели из леса.

Медицинская помощь грибникам не понадобилась.

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