Подмосковье 03 июля 2023, 00:24 Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса в Павловском Посаде заблудившегося мужчину ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 254-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вывели из леса мужчину, заблудившегося в лесу. Местный житель потерялся возле деревни Власово в Павловском Посаде.

По номеру 112 позвонила супруга мужчины. Она рассказала, что муж ушел за ягодами и не может найти дорогу домой.

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«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы некоторое время двигались вдоль леса, подавая звуковые сигналы с помощью громкоговорящего устройства автомобиля и поддерживая с ним связь по телефону. Вскоре мужчина сообщил, что слышит слабый сигнал», — сообщил замначальника части Андрей Киселев.

В итоге спасатели прочесали данный район, работая на отклик. Мужчину нашли, пройдя примерно километр. Его вывели из леса наиболее легким путем.

Состояние местного жителя было удовлетворительным, помощь медиков ему не потребовалась.

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