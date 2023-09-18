Подмосковье 18 сентября 2023, 20:39 Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса 54 потерявшихся жителя в выходные ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В прошлые выходные работники Московской областной противопожарно-спасательной службы вывели из леса 54 человека, которые заблудились. В теплые дни многие из них отправились за грибами.

«Это рекордное количество выездов в нерабочие осенние дни. Так, спасатели территориального управления № 3 совместно с сотрудниками полиции, лесничими и добровольцами поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ нашли 16 грибников, которые заблудились в лесах Волоколамского округа и городских округов Клин и Шаховская», — сообщил замначальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

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По его словам, еще 15 любителей тихой охоты потерялись в лесах Чехова. Им помогли работники теруправления № 13 и спасатели «Чехов Спас». Также шестеро детей от семи до 14 лет заблудились вместе с родными в Истре, Шатуре, Волоколамске и Сергиевом Посаде. Им также помогли.

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