Подмосковье 25 июля 2023, 18:26 Работники «Мособлпожспаса» вытащили застрявшую у кассы в магазине Дубны собаку ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили собаку в магазине в Дубне. Животное застряло между стеной и кассой.

О случившемся сообщил директор супермаркета. Он заявил, что дворняга проскочил в помещение и застрял. Покупатели и персонал магазина пытались приманить животное лакомствами, однако пес оставался в заточении в течение восьми часов.

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«На месте происшествия дежурная смена, надев защитные перчатки, аккуратно извлекла бродячую собаку из западни, которая сразу убежала из магазина», — рассказал замначальника ПСЧ-215 Михаил Паленов.

Помощь ветеринара собаке не понадобилась.

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