Подмосковье 21 марта 2024, 19:31 Работники «Мособлпожспаса» вытащили провалившегося под лед лыжника на Иваньковском водохранилище Медиасток.рф

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Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили из ледяной воды провалившегося под лед лыжника на Иваньковском водохранилище в Дубне. Спасателям позвонили рыбаки, когда увидели, что мужчина не может выбраться из проруби самостоятельно.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части № 215 Александра Проценко, спасатели успели вовремя.

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«Работники противопожарно-спасательной службы подняли пострадавшего на борт судна на воздушной подушке „Хивус-6“ и укутали его в термоодеяло. Спасатели доставили 61-летнего мужчину на берег, где передали его с признаками переохлаждения бригаде скорой помощи», — рассказал Проценко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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