Подмосковье 16 марта 2024, 22:32 Работники «Мособлпожспаса» вытащили на берег провалившегося под лед мужчину на Иваньковском водохранилище ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь группе мужчин на Иваньковском водохранилище. Пострадавшие отказались от услуг медицинских работников.

Заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что спасатели получили сигнал о мужчине, провалившемся под лед на квадроцикле вместе со своей собакой. Брат-близнец потерпевшего, увидевший инцидент, среагировал мгновенно и вызвал помощь.

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«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что пострадавший уже выбрался на ледовую поверхность и вытащил своего пса. Специалисты добрались до пострадавших на судне на воздушной подушке „Хивус“ и подняли их на борт. В этот момент бегущие на помощь родственники одновременно провалились под лед в 150 метрах от берега», — рассказал Александр Проценко.

Александр Проценко подчеркнул, что благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось предотвратить трагический исход в данной ситуации.

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