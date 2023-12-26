Подмосковье 26 декабря 2023, 18:00 Работники «Мособлпожспаса» собрали ель из пожарных рукавов в Щелкове Телеканал «360»

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Сотрудники пожарно-спасательной части № 300 «Мособлпожспаса» провели челлендж. Они собрали новогоднюю елку из пожарных рукавов в Щелкове.

Вес конструкции составил около 50 килограммов. Ствол и ветви ели сделали из пожарных рукавов, а в качестве украшений использовали огнетушители, конусные ведра и другие вещи, которые используют при тушении пожаров.

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«В период новогодних праздничных дней происходит на территории РФ, Московской области рост пожаров в связи с тем, что все хотят повысить праздничное настроение. В этот период населению не нужно оставлять без присмотра всякие новогодние украшения и, уходя из дома, или в ночное время их выключать», — сообщил начальник ПСЧ-300 теруправления № 5 «Мособлпожспаса» Владимир Пискун.

Этим челленджем жителям напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности в новогодние праздники.

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