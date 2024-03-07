Подмосковье 07 марта 2024, 15:08 Работники «Мособлпожспаса» сняли застрявшее кольцо с пальца подростка в Солнечногорске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособпожспаса» помогли подростку из поселка Андреевка городского округа Солнечногорск освободиться от застрявшего на пальце кольца. Спасателей вызвали родители 13-летнего мальчика, когда обнаружили, что его указательный палец покраснел и сильно опух.

Родители пытались снять кольцо своими силами, но их усилия не увенчались успехом.

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По словам старшего смены 267-й пожарно-спасательной части Антона Соловьева, палец опух настолько сильно, что его было невозможно освободить от кольца с помощью капроновой нити.

«Спасатели обезопасили палец ребенка пластиной и с помощью специального инструмента стали пилить украшение. Специалисты во время процесса периодически поливали место спила холодной водой, так как металл нагревался в процессе резки, и вскоре они освободили конечность мальчика от кольца», — рассказал Соловьев.

Он добавил, что медицинская помощь подростку не понадобилась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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