08 февраля 2024, 17:36
Работники «Мособлпожспаса» сдали зачеты по использованию противогазов и других средств защиты
Пожарные «Мособлпожспаса» сдали экзамен на право работать в противогазах и использовать другие средства защиты. Тестирование прошло 7 февраля на базе поисково-спасательного поста 334-й пожарной части в Ступине.
По словам заместителя начальника подмосковного «Мособлпожспаса», умение работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения для пожарных — основополагающий навык, которым они все без исключения должны безукоризненно обладать.
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«Для работы в непригодной для дыхания среде пожарные применяют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Неправильная эксплуатация дыхательного аппарата в боевой обстановке может стоит огнеборцу жизни. Поэтому допуск к работе в непригодной для дыхания среде они получают, только пройдя серьезный экзамен», — отметил Сергей Прокопюк.
Заместитель начальника учреждения добавил, что в испытаниях, прошедших в Ступино, приняли участие более трех десятков работников противопожарно-спасательной службы — представители территориальных управлений № 12, 13 и 14.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Ступино
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