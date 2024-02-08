08 февраля 2024, 18:01
Работники «Мособлпожспаса» сдали кровь в рамках акции «Помочь без лишних слов»
Работники 205-й пожарной части «Мособлпожспаса» сдали кровь в районной больнице Волоколамского городского округа. Донорская акция «Помочь без лишних слов» прошла накануне, 7 февраля.
По словам начальника 205-й пожарно-спасательной части Дмитрия Королева, спасатели лучше всех понимают, как важна своевременная помощь нуждающимся, ведь они каждый день сталкиваются с различными бедами людей.
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«Волоколамская центральной районной больница обслуживает население сразу шести ближайших городских округов, а при такой нагрузке регулярно существует дефицит донорской крови. Спасатели регулярно участвуют в различных акциях по сбору крови для пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — рассказал Королев.
Он добавил, что стать донором очень просто, сама процедура занимает не более 30 минут, а сданная кровь может спасти несколько жизней. Кроме того, среди огнеборцев есть и те, кто удостоились звания «Почетный донор России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.
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Спасатели
Волоколамск
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