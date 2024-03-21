Подмосковье 21 марта 2024, 21:08 Работники «Мособлпожспаса» сдали экзамены на право ведения аварийно-спасательных работ ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» совместно сотрудниками федеральной противопожарной службы прошли аттестацию на право ведения аварийно-спасательных работ. Экзаменационная комиссия проверила умение спасателей оказывать первую помощь пострадавшим и навыки работы со специальным оборудованием.

По словам начальника территориального управления № 6 Александра Квашнева, главная цель аттестации — проверка готовности личного состава к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

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«Рабочая комиссия проверила знания огнеборцев по первоначальной противопожарной подготовке, а также умение оказывать первую помощь пострадавшим и навыки работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом», — рассказал Квашнев.

Он добавил, что работники подразделений выполнили нормативы по физической и альпинисткой подготовке, надеванию противогаза и легкого защитного костюма, продемонстрировав хорошие результаты.

«Пожарным, которые не справились с испытаниями, было предоставлено время для дополнительной подготовки, а также возможность пересдать экзамены», — заключил Квашнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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