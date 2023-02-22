Подмосковье 22 февраля 2023, 17:37 Работники «Мособлпожспаса» рассказали курсантам МЧС об особенностях тушения торфяных пожаров

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели встречу с курсантами Академии государственной противопожарной службы МЧС России и рассказали об особенностях тушения торфяных пожаров.

«Основная тема, которая интересовала курсантов, — это тушение торфяников. Первым делом ребята побывали в местном лесхозе и посетили местный краеведческий музей, в котором гостям рассказали, что Шатура издавна славилась богатыми залежами торфа», — сообщил начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин.

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Огнеборцы помогли студентам закрепить полученные в вузе знания на практике. Работники противопожарно-спасательной службы показали технику, предназначенную для тушения торфяных возгораний. В завершение встречи сотрудники «Мособлпожспаса» пожелали будущим специалистам профессионального становления и вручили книгу о 15-летней истории госорганизации.

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