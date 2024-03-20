Подмосковье 20 марта 2024, 14:09 Работники «Мособлпожспаса» проверили технику для тушения пожаров в Щелкове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели смотр техники для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятие прошло на площадке возле спортивного комплекса «Подмосковье» в городском округе Щелково.

По словам начальника территориального управления № 5 Геннадия Лафицкова, в смотре приняли участие Щелковский пожарно-спасательный гарнизон, филиал комитета лесного хозяйства Московской области, коммунальные службы и центр гражданской защиты администрации городского округа Щелково.

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«На смотре было представлено четыре единицы техники, стоящей на вооружении в подразделениях теруправления № 5, а также продемонстрированы полностью укомплектованные две автоцистерны АЦ 6,0-40 на базе „КамАЗ“, одна автолестница и аварийно-спасательный автомобиль ГАЗ-2705», — рассказал Лафицков.

Он добавил, что техническое состояние специальной техники соответствует предъявленным требованиям.

«Личный состав подразделений к работе в весенне-летний период готов», — добавил Лафицков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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