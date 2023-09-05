Подмосковье 05 сентября 2023, 14:33 Работники «Мособлпожспаса» провели уроки безопасности для учащихся ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 233-й, 215-й и 334-й пожарно-спасательных частей и отдельного поста 269-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» провели занятия по безопасности в образовательных учреждениях Сергиева Посада, Ситупина и Талдома. Учащимся напомнили о мерах пожарной безопасности и безопасного поведения на водоемах.

«В городском округе Ступино спасатели и пожарные провели познавательные занятия для воспитанников детских садов „Теремок“ и „Буратино“, а в Талдомском округе — для учащихся Темповской и Запрудненской общеобразовательных школ. Специалисты рассказали ученикам о том, что запрещено ходить на речку и в лес без сопровождения взрослых, что нельзя разжигать костры и плавать на самодельных плотах», — пояснил замначальника госучреждения Вадим Беловошин.

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В Сергиевом Посаде в мероприятиях спасателей поучаствовали студенты социально-экономического техникума и работники Бужаниновского сельского ДК.

«Спасатели рассказали ребятам о своей профессии и продемонстрировали присутствовавшим оснащение спецтехники и аварийно-спасательное оборудование, с помощью которого, к примеру, извлекают из разбитых автомобилей пострадавших при ДТП», — добавил Беловошин.

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