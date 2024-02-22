Подмосковье 22 февраля 2024, 17:41 Работники «Мособлпожспаса» провели практические занятия на льду для студентов в Солнечногорске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели занятия с будущими спасателями — студентами колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске. Ребятам показали, как помочь провалившемуся человеку в полынью, а также рассказали о правилах первой помощи.

По словам заместителя начальника 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Яшина, спасатели вместе со студентами отрабатывали разные сценария спасательных операций на воде.

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«Во время занятия сотрудники использовали специальные водонепроницаемые костюмы и другие средства, позволяющие в короткие сроки вытащить человека из ледяной воды. Один из работников подразделения в гидрокостюме имитировал человека, провалившегося в холодную воду, а спасатели из состава дежурной смены отработали различные способы спасения», — рассказал Яшин.

Он отметил, что заданий было несколько.

«Добраться до потерявшего сознание пострадавшего и с помощью лестницы достать и вытащить его на лед, а также нужно было помочь обессиленному пострадавшему с помощью спасательного щита», — пояснил Яшин.

После тренировок специалисты рассказали будущим спасателям о правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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