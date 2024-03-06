Подмосковье 06 марта 2024, 16:14 Работники «Мособлпожспаса» предостерегли жителей Подмосковья от выхода на весенний лед пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

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Работники «Мособлпожспаса» провели рейд по подмосковным рекам и водохранилищам. Спасатели рассказали рыбакам о хрупкости весеннего льда и об опасностях, которые подстерегают любителей порыбачить на тонкой ледяной корке.

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, главная задача спасателей предотвратить несчастные случаи на льду.

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«Наступила календарная весна. Лед на крупных реках и водохранилищах еще достаточно толстый, но совершенно не прочный. Его пористая структура позволяет мелким крупинкам быстро таять, в результате чего на поверхности образуются лужи. Такой лед не ломается и не крошится, он мягкий, как каша, и ноги сквозь него сами проваливаются», — рассказал Плевако.

Он подчеркнул, что только бдительность и забота о собственной безопасности помогут гражданам сохранить жизнь и здоровье

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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