Подмосковье 07 февраля 2024, 16:10 Работники «Мособлпожспаса» предостерегли жителей Подмосковья от катания на стихийных горках ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Профилактические рейды по выявлению стихийных горок прошли сегодня, 7 февраля в Подмосковье. Сотрудники «Мособпожспаса» искали ледяные склоны, которые не предназначены для детского катания.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Сорокина, в Московской области идет серьезная работа по предотвращению несчастных случаев при катании с горок.

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В городских округах есть детские площадки, где все предусмотрено для безопасности детей, в то время как стихийно созданные горки, под которые приспосабливают первый попавшийся склон или снежную насыпь, таят в себе массу искусственных препятствий, не видимых глазу.

«При спуске можно встретить на пути различный мусор, куски металлической арматуры, железобетонные глыбы. Учитывая популярные сегодня для катания неуправляемые „ватрушки“, совершить маневр, чтобы объехать препятствие, невозможно. Нередко спуски с таких склонов ведут прямиком на автотрассу или, что еще страшнее, на железнодорожные пути», — рассказал Сорокин.

Он отметил, что ради пары минут удовольствия от быстрого спуска не стоит рисковать жизнью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая постоянно пополняется.

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