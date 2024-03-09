Подмосковье 09 марта 2024, 14:33 Работники «Мособлпожспаса» поздравили жительниц городского округа Истра с 8 Марта ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» поздравили женщин с 8 Марта во время противопожарных рейдов. Спасатели подарили жительницам села Новопетровское городского округа Истра цветы и напомнили правила пожарной безопасности.

По словам начальника 223-й пожарно-спасательной части Михаила Горбатова, специалисты вместе с цветами вручили женщинам памятки, как не допустить возгорания в домах.

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«Огнеборцы вышли на улицы поздравить представительниц прекрасной половины человечества с праздником и напомнили о правилах эксплуатации электроприборов, газового оборудования и печей. Специалисты посоветовали населению не использовать неисправную или самодельную электротехнику, следить за состоянием дымоходов, а также держать легковоспламеняющиеся предметы подальше от огня», — рассказал Горбатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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