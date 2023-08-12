Подмосковье 12 августа 2023, 12:16 Работники «Мособлпожспаса» порекомендовали выбирать оборудованные пляжи для купания ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы порекомендовали жителям Подмосковья выбирать для купания только оборудованные пляжи. Замначальника ведомства Игорь Сорокин рассказал о профилактической работе, которую проводят с отдыхающими.

«Желая охладиться, в воду заходят и стар, и млад, подчас не умеющие плавать или плохо держащиеся на воде. Между тем большинство водоемов в Подмосковье не оборудованы для купания, вход в них может быть обрывистым, заиленным, скользким, у самого берега встречаются ямы, камни или прочий травмирующий мусор», — заявил Сорокин.

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По его словам, в подобных ситуациях умение плавать спасает жизнь.

Также есть хорошие пловцы, которые отплывают подальше от берега, где меньше отдыхающих. Однако ближе к середине реки начинается течение, для преодоления которого нужны дополнительные силы, а в середине озера вода холоднее, поэтому ноги может свести судорога.

По словам Сорокина, с детьми нужно купаться только на оборудованных пляжах.

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